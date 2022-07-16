Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Арсенал» и «Ман Сити» договорились о трансфере Зинченко за 30 млн фунтов

«Арсенал» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Александра Зинченко. Клубы устно согласовали трансфер украинца за сумму около 30 млн фунтов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх