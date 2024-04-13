От Москвы до самых до окраин-3

Я уже писала в посте От Москвы до самых до окраин - 2 что как наше руководство, так и Церковь, уделяют много внимания нашим дальневосточным регионам, и это хорошо! Один мой комментатор это подтвердил, сказав, что "руководство не просто уделяет внимание дальневосточным регионам, а поставило это развитие в качестве основных приоритетов своей деятельности.