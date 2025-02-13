Киеву и ЕС очень больно. Впрочем, это уже не важно: Разбор реплик Путина и Трампа

Царьград 2,43 млн подписчиков Подписаться Путь в НАТО для Украины закрыт: Трамп поддержал идею отказать стране вступать в альянс 1 минута 73 прочтения Сегодня Фото: White House/Globallookpress Президент США считает непрактичной и маловероятной перспективу вступления этой страны в Североатлантический альянс.
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