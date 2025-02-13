Киеву и ЕС очень больно. Впрочем, это уже не важно: Разбор реплик Путина и Трампа

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Галина Чужая
Главное с места проблему тронули, а что дальше... время и действия американцев покажут.  Но верить им... тяжело будет ВВП. Терпения ему и  выдержки.
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21 час.
Анатолий Витушкин
Сегодня укров в НАТО уже не видят; через пару лет очки протрут и увидят. Такова политика Запада.
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17 час.
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