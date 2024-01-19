Ещё 10 удивительных фактов о нашем теле, которые вас поразят

Можем ли мы пользоваться эхолокацией, сколько в нас железа и бактерий и какие секреты хранит человеческая слюна?Человеческая слюна содержит опиорфин — пептид, обладающий втрое более сильным обезболивающим действием, чем морфин В пальцах нет мышц, они контролируются только сухожилиямиЗапах человека стольже уникален, как и отпечатки пальцев.