Снимок Майкла Джордана вызвал беспокойство у его фанатов

Снимок Майкла Джордана вызвал беспокойство у его фанатов

Поклонники Майкла Джордана выразили обеспокоенность здоровьем бывшего баскетболиста сборной США и «Чикаго Буллз» после того, как увидели его фотографию с матча футбольной Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Монако» 19 сентября.

