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Выходные в усадьбах: Проект "Зима в Москве" приглашает на балы и спектакли

Выходные в усадьбах: Проект "Зима в Москве" приглашает на балы и спектакли

С 14 по 16 февраля в рамках проекта "Зима в Москве" на фестивале "Усадьбы Москвы" пройдут мероприятия, посвященные истории дворянства и чайной культуре.

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