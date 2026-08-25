В Китае учат дрифту на электрокарах

Курс обучения дрифту на электромобилях предложила принадлежащая Geely Automobile марка Zeekr. Организованный Zeekr курс реализован совместно с международным автодромом Нинбо, на котором проходят автоспортивные соревнования мирового масштаба и проходят испытания машин.
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