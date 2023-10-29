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25 лет ТНТ: все звезды — наши!

25 лет ТНТ: все звезды — наши!

В чем феномен знаменитого канала, к которому привыкли уже несколько поколений? Директор ТНТ Тина Канделаки на вечеринке в честь 25-летия телеканала Пресс-служба ТНТ Еще совсем недавно была актуальной и даже модной фраза «я не смотрю телевизор, я его вообще выкинул».

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