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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина о травме перед US Open: «На корт я еще не выходила. Не спешу, чтобы быть на 100% уверенной»

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала о своем состоянии перед стартом US Open. Представительница Казахстана получила травму стопы на тысячнике в Цинциннати.

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