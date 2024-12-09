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Россиян предупредили о мошенническом клоне портала «Госуслуги»

Россиян предупредили о мошенническом клоне портала «Госуслуги»

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале предупредило россиян о появлении в сети мошеннического клона портала «Госуслуги».

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