Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Аллен Айверсон пришел на церемонию в пиджаке с третьим номером и фамилией «Уэйд» на спине

Аллен Айверсон пришел на церемонию в пиджаке с третьим номером и фамилией «Уэйд» на спине

Трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» Дуэйн Уэйд был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх