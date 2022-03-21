Тренер «Краснодара» Сторожук об 1:1 в Уфе: «За 5 минут могли увезти отсюда победу»

Александр Сторожук оценил ничью с «Уфой» (1:1). И.о. главного тренера «Краснодара» высказался после гостевого матча 22-го тура РПЛ, в котором хозяева сравняли счет на 84-й минуте с пенальти.
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»
- «Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»
Свежие комментарии