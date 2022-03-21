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Тренер «Краснодара» Сторожук об 1:1 в Уфе: «За 5 минут могли увезти отсюда победу»

Александр Сторожук оценил ничью с «Уфой» (1:1). И.о. главного тренера «Краснодара» высказался после гостевого матча 22-го тура РПЛ, в котором хозяева сравняли счет на 84-й минуте с пенальти.

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