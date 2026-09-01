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Спорт Уик-Энд

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Налог в 10 млн рублей за тренера-иностранца для клубов РПЛ - Гаджиев объяснил зачем

Налог в 10 млн рублей за тренера-иностранца для клубов РПЛ - Гаджиев объяснил зачем

Для клубов РПЛ предлагают установить налог на тренеров-легионеров в 10 млн рублей. Почетный президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал о предложении.

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