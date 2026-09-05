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Новости Брянска

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Кибермошенничество с дипфейками в России выросло в 26 раз

Кибермошенничество с дипфейками в России выросло в 26 раз

С начала 2026 года ущерб от мошенничества с дипфейками превысил 2 млрд рублей. За полтора года количество таких случаев в России выросло в 26 раз.

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