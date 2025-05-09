Германия созрела для противостояния с Россией – немецкий генерал

Германия больше не обременена комплексами прошлого и готова к противостоянию с Россией. По мнению главы специального штаба по вопросам Украины министерства обороны ФРГ Кристиана Фройдинга, после начала украинского конфликта произошел некий «сдвиг в стратегической культуре» немцев, позволяющий наращивать мощности для будущей войны.