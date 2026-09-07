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Царьград

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ФТС: изъято 500 тыс. единиц немаркированной табачной продукции

ФТС: изъято 500 тыс. единиц немаркированной табачной продукции

Северо-Западная таможня изъяла почти 500 тыс. единиц немаркированной табачной продукции на сумму 79 млн рублей.

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