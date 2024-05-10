В Белом доме признали успехи России на востоке Украины и в Донбассе

Администрация США признала тактические успехи России на востоке Украины и Донбассе. Об этом 10 мая сообщил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии