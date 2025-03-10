В ЯНАО экстренные службы не нашли автомобиль, подавший сигнал SOS на зимнике

Спасатели 9 марта около 15:00 получили сигнал SOS с зимника Панаевск — Салемал от автомобиля УАЗ. На место выехали экстренные службы и специалисты, обслуживающие сезонную дорогу, но машину найти не удалось.
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