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FiNE NEWS

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Segway Muxi Pro получил мотор 750 Вт и запас хода до 117 км

Компания Segway представила грузовой электровелосипед Muxi Pro — обновленную версию модели Muxi, выпущенной в прошлом году.

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