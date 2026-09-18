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Мы соседи по планете

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Для кого построили самую дорогую квартиру Парижа в… Эйфелевой башне

Для кого построили самую дорогую квартиру Парижа в… Эйфелевой башне

Знаменитая Эйфелева башня уже более ста лет считается символом Парижа. Её силуэт знаком каждому, как и история создания.

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