В Бобруйске проводили на пенсию спасателя Сергея Тарелко.

Командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №2 пожарного аварийно-спасательного отряда №7 на объектах ОАО ´Белшина´ Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, старший прапорщик внутренней службы Сергей Михайлович Тарелко отдал службе в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям 27 лет.