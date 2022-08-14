Власти Одесской области сообщили об отправлении судна с зерном в Эфиопию

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Зафрахтованное международной продовольственной программой ООН судно с украинским зерном отправилось в воскресенье из порта Южный Украины в Эфиопию, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Зафрахтованное международной продовольственной программой ООН судно с украинским зерном отправилось в воскресенье из порта Южный Украины в Эфиопию, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.
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