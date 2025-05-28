Джоли попросила Питта о перемирии из-за опасений за свое здоровье

Американская актриса Анджелина Джоли боится, что из-за тяжбы с экс-супругом и коллегой Брэдом Питтом по поводу их общей французской винодельни Chateau Miraval у нее будет рак, заявил источник Radar Online.
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