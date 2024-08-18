В центре Архангельска поймали закладчика с крупной партией наркотиков

Мужчина собирался продать в областном центре18 свёртков с запрещённым веществом.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД около дома по улице Выучейского был установлен и задержан 44-летний местный житель.
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