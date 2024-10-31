Трамп подал иск на $10 млрд из-за интервью Харрис телеканалу

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выдвигающийся на пост главы Белого дома от республиканцев, подал иск в суд на телеканал CBS News из-за интервью с кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии