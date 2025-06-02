«Бегут без оглядки»: На заводах сильно не хватает рабочих, что же случилось? Рассказал товарищ

БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ Уволился с завода — заставили выплатить компенсацию. Такова история моего знакомого, который и не подозревал, что попадет на деньги.
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