Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Бегут без оглядки»: На заводах сильно не хватает рабочих, что же случилось? Рассказал товарищ

«Бегут без оглядки»: На заводах сильно не хватает рабочих, что же случилось? Рассказал товарищ

БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ Уволился с завода — заставили выплатить компенсацию. Такова история моего знакомого, который и не подозревал, что попадет на деньги.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Ну и бред автор пишет.
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5 час.
Владислав Владислав
Конец статьи нормальный ..  хорошо на заводах работают, условия приличные.
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5 час.
Александр Попов
ГАВНЮК ЗАКАЗНОЙ, какая метал-ая пыль за ФРЕЗЕРНЫМ СТАНКОМ? Надо привлечь за ДИВЕРСИЮ: агитация против развития России. Друг под машинами лазил, там были идеальные условия???
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1 час.
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