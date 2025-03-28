Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФСБ задержала готовившего подрыв здания в Москве россиянина

ФСБ задержала готовившего подрыв здания в Москве россиянина

Ранее судимый россиянин планировал подрыв административного здания в Москве по заданию украинских спецслужб, ему обещали $10 тыс.

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Комментарии
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holms sherlok
Жопой посадить на СВУ и таймер запустить, пускай думает пока тикает.....
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20 час.
Eduard
Тут главное слово:&quot;Обещали!&quot;.Обещать и триллион можно,а получит срок гарантировано!
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16 час.
Надежда
Отменить запрет на смертную казнь и посадить продажного мерзавца на электрический стул, как в сша!
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13 час.
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