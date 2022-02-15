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Галина Мерзлякова и Рашид Абашев получили мандаты депутатов Госсовета Удмуртии

Галина Мерзлякова и Рашид Абашев получили мандаты депутатов Госсовета Удмуртии

Обоих кандидатов выдвинула партия «Единая Россия», а ЦИК согласовала предложение. Галина Мерзлякова избиралась депутатом Госсовета Удмуртии третьего и четвёртого созывов, Рашид Абашев был депутатом парламента третьего, четвёртого и пятого созывов.

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