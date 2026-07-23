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Россия, возможно, нащупала второй Ормузский пролив...

Оптимистичный  комментарий.Да мы уже стали негуманными. По примеру Ирана, который, от невозможности бить по США, начал лупить по их арабским миньонам, по их базам, по персоналу баз, чем уже перешёл все красные линии "порядка, основанного на правилах" и разбил американские мифы о зонтике для союзников и о бесконечной ценности каждого рядового Райана, которого они якобы самоотверженно спасают.

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