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Экс-президент США Дональд Трамп призвал Верховной суд предоставить ему «абсолютный иммунитет»

Экс-президент США Дональд Трамп призвал Верховной суд предоставить ему «абсолютный иммунитет»

Как сообщает американский новостной телеканал NBC News, бывший президент США Дональд Трамп заявил Верховному суду, что ему должен быть предоставлен абсолютный иммунитет за его деятельность в бытность президентом по так называемой отмене результатов выборов 2020 года.

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