Украинский телеведущий поехал на саммит Евросоюз и не вернулся в Киев

Алексей Печий заявил, что решение об этом ему далось непросто.фото: unsplash.com/@alexandrelalmd--> Известный украинский телеведущий Алексей Печий поехал на саммит Евросоюза в Брюсселе и не стал возвращаться в Киев.
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