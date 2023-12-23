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Украинский телеведущий поехал на саммит Евросоюз и не вернулся в Киев

Украинский телеведущий поехал на саммит Евросоюз и не вернулся в Киев

Алексей Печий заявил, что решение об этом ему далось непросто.фото: unsplash.com/@alexandrelalmd--> Известный украинский телеведущий Алексей Печий поехал на саммит Евросоюза в Брюсселе и не стал возвращаться в Киев.

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