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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавай Ленард (29 очков), Джеймс Харден (29 очков и 14 передач) и Ивица Зубац (25 очков, 100% точных бросков) обеспечили «Клипперс» победу в матче с «Далласом»

Форвард Кавай Ленард провел на площадке 25 минут и набрал 29 очков (12 из 19 с игры, 3 из 5 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 6 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

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