«Беда, коль пироги начнет печи сапожник…»

Вопросы войны и мира слишком важны для всего общества, чтобы их освещением в СМИ занимались репортеры светской хроники Автору этих строк уже не раз приходилось писать, причем всякий раз по совершенно конкретным поводам, что практически полное отсутствие в редакциях СМИ журналистов, компетентных в области военной информации, совершенно нетерпимо в условиях резкого обострения международной обстановки и постоянных военно-политических провокаций со стороны Запада.
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