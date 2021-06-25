«Беда, коль пироги начнет печи сапожник…»

Вопросы войны и мира слишком важны для всего общества, чтобы их освещением в СМИ занимались репортеры светской хроники Автору этих строк уже не раз приходилось писать, причем всякий раз по совершенно конкретным поводам, что практически полное отсутствие в редакциях СМИ журналистов, компетентных в области военной информации, совершенно нетерпимо в условиях резкого обострения международной обстановки и постоянных военно-политических провокаций со стороны Запада.