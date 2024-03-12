Сегодня закатное солнце немного приглушёное Ощущение, что нарисованное. Оно словно лежит на облаке.
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Сегодня закатное солнце немного приглушёное Ощущение, что нарисованное. Оно словно лежит на облаке.