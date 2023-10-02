В Хабаровском крае сотрудники полиции изъяли более 67 кг красной икры

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2023» сотрудники отдела МВД России по Николаевскому району задержали четверых безработных местных жителей 19, 20, 22 и 24 лет по подозрению в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
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