Расписание 20 пригородных автобусов изменится на новогодние праздники

Временные корректировки графиков также затронут межмуниципальный маршрут в Смоленской области На предстоящие январские праздничные и выходные дни изменят расписания ряда пригородных автобусов из и в Смоленск.
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