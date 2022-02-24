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Вирусолог Чумаков: COVID-19 может привести к прекращению работы почек

Вирусолог Чумаков: COVID-19 может привести к прекращению работы почек

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков рассказал, что коронавирус может привести к прекращению работы почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа.

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