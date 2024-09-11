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Не только о футболе

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Почеттино в США, Мангаш пришел в «Спартак» за трофеями, Аргентина проиграла без Месси, Плющенко просит 22 млн на шоу, Ньюи в «Астон Мартин», Лахиялов против туризма в Дагестане и другие новости

Почеттино в США, Мангаш пришел в «Спартак» за трофеями, Аргентина проиграла без Месси, Плющенко просит 22 млн на шоу, Ньюи в «Астон Мартин», Лахиялов против туризма в Дагестане и другие новости

1. Маурисио Почеттино назначен новым главным тренером сборной США. 2. Официально: «Спартак» подписал защитника Рикарду Мангаша на два года.

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Комментарии
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КУАТ
- &quot;Игрок он хороший – одобряет даже Александр Мостовой.&quot; - если уже и этот эксперт одобрил, тогда да.
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13 час.
Лена Мисько
Днюха получилась очень крутая вечер волшебный от количества легенд дух захватывало эмоций море!
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1 час.

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