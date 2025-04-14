Погода на Алтае побила температурный рекорд 12 апреля: где было жарче всего

Однако после аномальной жары в Алтайском крае снова обещают снег Новые абсолютные максимумы температуры для 12 апреля зафиксировали метеостанции в разных уголках Алтайского края за всю историю метеонаблюдения.
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