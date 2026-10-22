Стало известно, сколько времени займет восстановление Игоря Ларионова-младшего. Ранее главный тренер СКА Андрей Разин рассказал , что 28-летний нападающий получил травму.
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