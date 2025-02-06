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Поддерживающая Украину экс-жена Епифанцева получает по 100 тысяч рублей за смену на съёмках в России

Поддерживающая Украину экс-жена Епифанцева получает по 100 тысяч рублей за смену на съёмках в России

Царьград Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Бывшая жена Епифанцева снимает фильмы про экстремистов во Франции и получает по 100 тысяч рублей в день, снимаясь для центрального телевидения в России.

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Комментарии
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Sergiy Che
Так эт надо тех, кто таких на такие деньги сниматься приглашает привлекать (если деньги бюджетные конечно)
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