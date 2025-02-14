Vovanpain ZТак, погулять вышел. Вторую неделю, как на участке батальона появился этот гад. Первой под удар попала буханка, на которой проводили эвакуацию трехсотых с передка.
Кот.
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Vovanpain ZТак, погулять вышел. Вторую неделю, как на участке батальона появился этот гад. Первой под удар попала буханка, на которой проводили эвакуацию трехсотых с передка.
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