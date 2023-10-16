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Мировое обозрение

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Игры для Nintendo 64 станут доступны в 4K — анонсирована игровая приставка Analogue 3D

Игры для Nintendo 64 станут доступны в 4K — анонсирована игровая приставка Analogue 3D

Компания Analogue анонсировала игровую консоль 3D. Информации о новинке пока мало, однако производитель заявляет, что приставка сможет запускать игры с картриджей от классической консоли Nintendo 64 для любых регионов, а также получит поддержку вывода изображения в разрешении 4K.

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