Игры для Nintendo 64 станут доступны в 4K — анонсирована игровая приставка Analogue 3D

Компания Analogue анонсировала игровую консоль 3D. Информации о новинке пока мало, однако производитель заявляет, что приставка сможет запускать игры с картриджей от классической консоли Nintendo 64 для любых регионов, а также получит поддержку вывода изображения в разрешении 4K.