Левобережье Астрахани вновь ждет масштабное отключение воды

В предстоящую пятницу в Кировском, Советском и Ленинском районах Астрахани отключат холодную воду. Это связано с полной остановкой левобережных очистных сооружений водопровода доля профилактических работ.
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