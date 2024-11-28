Коллаж Царьграда Екатеринбурге разразился очередной скандал, связанный с Ельцин Центром. На этот раз его руководители пригласили прочитать лекцию правнучку генсека Никиты Хрущёва — открытую русофобку Нину Хрущёву.
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