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"Нина, у нас отмена": Полпреду Жоге из США прислали "троянскую лошадь". Не вышло

"Нина, у нас отмена": Полпреду Жоге из США прислали "троянскую лошадь". Не вышло

Коллаж Царьграда Екатеринбурге разразился очередной скандал, связанный с Ельцин Центром. На этот раз его руководители пригласили прочитать лекцию правнучку генсека Никиты Хрущёва — открытую русофобку Нину Хрущёву.

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