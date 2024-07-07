Идея сделать почтальонов фельдшерами гениальна своей абсурдностью. Это попытка скрестить коня и трепетную лань

Стопудово- эта бредовая идея принадлежит единолично мадам Голиковой- только такая маразматичка, развалившая целиком и полностью систему здравоохранения в России, могла придумать такую ахинению ( мягко говоря). Не пора ли ей трудоустроиться почтофельдшером, фиг с ним - с ее миллиардными виллами за рубежом, кортами и спортклубами- пусть поработает на благо Отечества, покажет личным примером- как это претворить в жизнь?!

инквизитор

А что так мелко? Если и "загружать" почтальона, то по полной; утром разнёс почту, до обеда принял больных и нуждающихся в психологической помощи, после обеда ветеринарная помощь, ну а вечером обход граждан, имеющие проблемы с законом, как полицейский- участковый. Ну чтобы *убить* как можно больше *зайцев* и организовать почтальону полноценный 8-ми часовой рабочий день, и оптимизировать несколько так необходимых на селе профессий. А если серьёзно, то если и делаешь, что только сидишь на попе, и это место становится рабочим, то и думать начинаешь этим местом.