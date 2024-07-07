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    А что так мелко? Если и "загружать"  почтальона, то по полной; утром разнёс почту, до обеда принял больных и нуждающи...Идея сделать почт...

Идея сделать почтальонов фельдшерами гениальна своей абсурдностью. Это попытка скрестить коня и трепетную лань

Идея сделать почтальонов фельдшерами гениальна своей абсурдностью. Это попытка скрестить коня и трепетную лань

Скрещивание коня и трепетной лани Борис Волгин Идея сделать почтальонов фельдшерами гениальна своей абсурдностью.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Стопудово- эта бредовая идея принадлежит единолично мадам Голиковой- только  такая маразматичка, развалившая целиком и полностью систему здравоохранения в России, могла придумать такую ахинению ( мягко говоря). Не пора ли ей трудоустроиться почтофельдшером, фиг с ним - с ее миллиардными виллами за рубежом, кортами и спортклубами- пусть поработает на благо Отечества, покажет личным примером- как это претворить в жизнь?!
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2 час.
Вячеслав Денисов
Мерзавцы при власти, разрушившие систему здравоохранения, решили впарить некое фуфло, изображая, якобы, свою заботу о людях! Кроме собственного кармана, никаких реальных забот у них нет и не было!
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36 мин.
инквизитор
А что так мелко? Если и &quot;загружать&quot;  почтальона, то по полной; утром разнёс почту, до обеда принял больных и нуждающихся в психологической помощи, после обеда ветеринарная помощь, ну а вечером обход граждан, имеющие проблемы с законом, как полицейский- участковый. Ну чтобы *убить* как можно больше *зайцев* и организовать почтальону полноценный 8-ми часовой рабочий день, и оптимизировать несколько так необходимых на селе профессий. А если серьёзно, то если и делаешь, что только сидишь на попе, и это место становится  рабочим, то и думать начинаешь этим местом.
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24 мин.

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