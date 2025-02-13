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EUROMORE

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Александр Сосновский: Трамп и Путин. Что стоит за телефонным разговором?

Александр Сосновский: Трамп и Путин. Что стоит за телефонным разговором?

Как телефонный разговор между Трампом и Путиным может повлиять на будущее отношений США и России? Какие скрытые мотивы стоят за обменом визитами между лидерами двух стран? Почему обсуждение украинского конфликта стало центральной темой диалога? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.

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