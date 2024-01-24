Роспотребнадзор дал список действий при разбитом градуснике

В Роспотребнадзоре поделились правилами сбора ртути, которая высвободилась из разбитого градусника. В респираторный период россиян часто посещают симптомы простуды, а потому ртутный градусник всегда держится где-то под рукой.
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