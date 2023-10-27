Сенатор Голден намерен запретить штурмовое оружие из-за стрельбы в штате Мэн

Член палаты представителей США, демократ от штата Мэн Джаред Голден, заявил, что будет добиваться запрета на разрешение и использование штурмового оружия в США после инцидента с массовой стрельбой в штате Мэн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии