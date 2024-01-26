«Недооценили силы русских»: МО раскрыло настроения немцев перед снятием блокады

Министерство обороны России опубликовало архивный бюллетень 7 отдела Политического Управления Волховского фронта от 27 января 1944 года, в котором приведены показания немецких солдат и офицеров, взятых в плен 15-20 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции.